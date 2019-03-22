السيمفوني يحتفي بالألماني يوهان برامز في الأوبرا

يحتفى أوركسترا القاهرة السيمفونى، بالمؤلف الموسيقي الألماني يوهان برامز خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو مينا ذكرى ومشاركة العازفين حسام شاكر -عبادة احمد ( فيولينة ) والكرواتية زيتا فارجا ( تشيللو ) فى الثامنة مساء السبت 23 مارس على المسرح الكبير ويتضمن البرنامج كونشيرتو الفيولينة والاوركسترا وكونشيرتو ثنائى الفيولينة .



يذكر أن الموسيقار الألماني يوهان برامز ولد عام 1833 وتعلم الموسيقى على يد والده الذي كان عازفا للبيانو ثم درس نظريات وعلوم الموسيقى مع أعمال بيتهوفن التي تأثر بها كثيرا لدرجة أن النقاد أطلقوا على سيمفونيته الأولى العاشرة لبيتهوفن نتيجة طغيان أسلوب بيتهوفن عليها ، بعدها انطلق برامز ليضع بصمات واضحة في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية وحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة برسلاو ببولندا كما تم تكريمه بمنحة وسام الاستحقاق للفنون والعلوم ، توفي عام 1897 تاركا مجموعة من المؤلفات في مختلف القوالب الموسيقية الكلاسيكية.

