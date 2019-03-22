ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الوفد في قاعة المنارة.. اليوم

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:00 ص
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصي

ينظم حزب الوفد إحتفالية كبرى بمناسبة مئوية ثورة 19 وتأسيس حزب الوفد اليوم، الجمعة، فى قاعة المؤتمرات الكبري (المنارة) الساعة الخامسة مساء.

وتم إعداد فيلم تسجيلي وتاريخي لهذه المناسبة الوطنية الجليلة والمشرفة لجموع المصريين، وتم الاتفاق مع فرقة الموسيقي العربية للانضمام لبرنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة في الاحتفالية وسوف يلقي المستشار بهاء الدين أبــو شقة رئيس الحزب كلمة في بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسي للحزب ورؤية الحزب المستقلبية للحياة السياسية والإقتصادية في مصر.

كما تم طبع الدعوات علي ورق البردي، لمجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب وقيادات الأحزاب المصرية، اضافة إلي بعض رؤساء الدول العربية والأفريقية والعالمية وسفراء الدول الأجنبية المرتبطة إرتباطًا وثيقًا بثورة 1919 باعتبارها ثورة أثرت في وجدان الكثير من الشعوب ودول العالم.

موضوعات متعلقة

«أبو شقة»:إحتفالية كبيرة بـ"مئوية"الوفد في نوفمبر..وعضويات الحزب تقترب من مليون «فيديو»

الهضيبي: بدء التجهيز للاحتفال بمئوية ثورة 19 وحزب الوفد

احتفالية الوفد بثورة 1919 فى قاعة المنارة 9 مارس المقبل.. صور

بيت الأمة يضع اللمسات النهائية لاحتفالية ثورة 1919..الوفد يوجه الدعوة إلى الرئيس السيسي.. وكتاب يضم خطابات سعد باشا زغلول وبهاء الدين أبوشقة

وفد الفيوم يؤجل الاحتفال بالمئوية حدادا على ضحايا قطار محطة مصر

ننشر برنامج الاحتفال بمئوية ثورة 1919 وتأسيس حزب الوفد

ترشيحاتنا

نجم الإسماعيلي يكشف حقيقة توقيعه للأهلي.. فيديو

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

ترامب يعلن اعتراف أمريكا الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.. وإسرائيل ترحب.. وروسيا والاتحاد الأوروبي يرفضان الدعوة.. والجامعة العربية ترد

وفاء عامر تكشف عن الاسم الحقيقي لشقيقتها آيتن.. فيديو

سي إن إن: فيسبوك أساء حفظ كلمات سر مستخدميه وتركها غير مشفرة

نهال عنبر: خاصمت ابني لمدة شهرين متواصلين.. فيديو

وصول قوات أمريكية إلى ألمانيا في إطار إستراتيجية جديدة للانتشار السريع في أوروبا

رفع أذان الجمعة والخطبة بحضور رئيس وزراء نيوزيلندا.. بث مباشر

فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي

خلال دقائق.. عربيتك عطلت على الطريق اتصل بـ سيارة الإغاثة

خطيب مسجد نيوزيلندا: أناشد كل حكومات العالم وضع نهاية لخطاب الكراهية

نرصد أزمات شيرين عبد الوهاب.. من خناقاتها مع الفنانين لـ البلهارسيا وإهانة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض أغانى Arab got talent من النسخة العربية في متحف بهولندا

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

فيديو

فيديوجراف| مولودة عملاقة وزنها يتجاوز حجم كرة بولينج
نهاد حجاج: مجلس النواب عليه التدخل لتجريم المراهنات الرياضية بشكل قاطع.. فيديو
زكريا ناصف: عامر عامر من أفضل حراس المرمى بالدوري وحظه سيئ.. فيديو
رئيس نادي دمنهور: فوجئت بالمراهنة على مباراة الفريق أمام طنطا على موقع متخصص.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟