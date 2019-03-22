احتفالية كبرى بمناسبة مئوية الوفد في قاعة المنارة.. اليوم



ينظم حزب الوفد إحتفالية كبرى بمناسبة مئوية ثورة 19 وتأسيس حزب الوفد اليوم، الجمعة، فى قاعة المؤتمرات الكبري (المنارة) الساعة الخامسة مساء.



وتم إعداد فيلم تسجيلي وتاريخي لهذه المناسبة الوطنية الجليلة والمشرفة لجموع المصريين، وتم الاتفاق مع فرقة الموسيقي العربية للانضمام لبرنامج الحفل، كذلك التعاقد مع أحد كبار المطربين للمشاركة في الاحتفالية وسوف يلقي المستشار بهاء الدين أبــو شقة رئيس الحزب كلمة في بداية الاحتفال يحدد فيها الخط السياسي للحزب ورؤية الحزب المستقلبية للحياة السياسية والإقتصادية في مصر.



كما تم طبع الدعوات علي ورق البردي، لمجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب وقيادات الأحزاب المصرية، اضافة إلي بعض رؤساء الدول العربية والأفريقية والعالمية وسفراء الدول الأجنبية المرتبطة إرتباطًا وثيقًا بثورة 1919 باعتبارها ثورة أثرت في وجدان الكثير من الشعوب ودول العالم.

