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فن

محمود حميدة يعتذر عن أخطاء الأقصر للسينما الأفريقية خلال حفل الافتتاح

الخميس 21/مارس/2019 - 08:45 م
محمود حميدة يعتذر
محمود حميدة يعتذر عن أخطاء الأقصر للسينما الأفريقية
شمس يونس
انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية فى دورته الثامنة، بحضور عدد من نجوم وضيوف المهرجان وذلك بقصر ثقافة الأقصر.

بدأ المهرجان بكلمة للفنان محمود حميدة بترحيبه بالضيوف واعتذاره عن الاخطاء التى حدثت اثناء حفل الافتتاح متمنيا دوام النجاح للمهرجان .

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والشباب، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

وعقدت الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.
محمود حميدة يعتذر عن أخطاء الأقصر للسينما الأفريقية خلال حفل الافتتاح
محمود حميدة يعتذر عن أخطاء الأقصر للسينما الأفريقية خلال حفل الافتتاح
محمود حميدة يعتذر عن أخطاء الأقصر للسينما الأفريقية خلال حفل الافتتاح
محمود حميدة يعتذر عن أخطاء الأقصر للسينما الأفريقية خلال حفل الافتتاح

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