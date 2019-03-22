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ثقافة

تابلوه من القماش في حب الأم بثقافة القاهرة

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية فى إطار الإحتفال بعيد الأم بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقامت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي محاضرة لجمعية رسالة للأعمال الخيرية بعنوان "فضل الأم" تضمنت شرح فضل الأم فهي نبع الحنان والحب والعطاء والكرم، تُعطي الجميع دون أن تنتظر أي مقابل، وهي الأمن والأمان، لذا أعطى الله سبحانه وتعالى الأم مكانةً عظيمة وأمر بطاعتها والإحسان إليها.

وأقام قصر ثقافة المستقبل ورشة فنون تشكيلية بمناسبة عيد الأم بمدرسة رواد المستقبل عربي.

كما أقامت مكتبة طفل المعادي ألعاب ذهنية، حوار بعنوان "يوم عيدك يا أمى" تحاورت هبة طه مع تناول تعبير الأبناء عن حبهم لأمهاتهم وتقديم الهدايا العينية أو الرمزية ردا افضلهم ودورهم فى تربيتهم كما تناولت كيفية بر الوالدين ماذا نفعل لكى نبرهم ونحسن إليهم،بجانب فقرة تحريك عرائس بحضانة الجمعية الشرعية بدار السلام بمناسبة عيد اﻷم مع مناقشة كتاب معجزة الشفاء بالعسل تأليف د. ماجد النجار .

بينما أقام قصر ثقافة حلوان في اطار الإحتفالات بعيد الأم ختام ورشة تابلوه من القماش بمناسبة عيد الأم واحتفالية بمدرسة رستم بمناسبة عيد الأم شمل رسم على الوجه وسرد قصص وتحريك عرائس ومسابقات ثقافية للطفل، بجانب ندوة بعنوان "ثورة 1919" بحضور طالبات مدرسة الامير بندر الاعداديه بنات وتناولت الندوة عدة نقاط ثورة 1919 هي ثورة حدثت في مصر بقيادة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية المصرية ، جاءت هذه الثورة في ظل المعاملة القاسية التي كانت بحق المصريين من قبل البريطانيين ، والأحكام العرفية التي أصدرت بحق المصريين بالإضافة إلى رغبة المصرين بالحصول على الاستقلال . أتت هذه الثورة نتيجة مطالبة سعد زغلول بالسماح للوفد المصري بالمشاركه في مؤتمر الصلح في باريس ، وعندما رفضت بريطانيا هذه المشاركة واصرار سعد زغلول عليها اضطرت إلى نفيه فانفجرت الثوره في كل مكان في مصر وتعتبر ثورة سنة 1919 أول ثورة تشترك فيها النساء في مصر.

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