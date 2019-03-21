أسعار النحاس تتراجع من أعلى مستوى في 8 أشهر

تراجعت أسعار النحاس من أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر اليوم الخميس مع تعافي الدولار من بعض خسائره التي مني بها بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي.



وأنهت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن جلسة التداول منخفضة 0.5 بالمئة إلى 6420.50 دور للطن بعد أن لامست عند أعلى مستوى للجلسة 6555.50 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.



وقال محللون إن الدولار استرد بعض خسائره التي مني بها في وقت سابق وهو ما أثار موجة مبيعات في المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية. وتخلى البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء عن توقعاته لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.



ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، هبطت عقود الألومنيوم 1.9 بالمئة إلى 1899.50 دولار للأوقية بينما انخفضت عقود الزنك واحدا بالمئة إلى 2835 دولارا للطن. وتراجعت عقود الرصاص 0.4 بالمئة إلى 2053 دولارا بينما ارتفعت عقود النيكل 0.5 بالمئة إلى 13270 دولارا للطن.