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محافظات

حي العجوزة يشن حملة لرفع الإشغالات من الشوارع.. صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:01 ص
حملة حي العجوزة على
حملة حي العجوزة على الاشغالات
محمد الصاحى
شن حي العجوزة بمحافظة الجيزة، برئاسة اللواء هاني العناني رئيس الحى، حملة مكبرة على الإشغالات في محيط مستشفى الموظفين وشارع عمر طوسون، وشارع العلمين خلف معهد القلب، لرفع الإشغالات وعودة الوجه الحضاري لشوارع الحي.

وأكد اللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة، أن الحملة جاءت بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة رفع المخالفات من الشوارع والتصدي للإشغالات والأكشاك المخالفة والكافيهات.

واوضح ان الحملة تمكنت من رفع عدد كبير من إشغالات المحلات والكافيهات والأكشاك المخالفة، وتحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وإيداع المضبوطات والمخالفات في مخازن الحي.
حي العجوزة يشن حملة لرفع الإشغالات من الشوارع.. صور
حي العجوزة يشن حملة لرفع الإشغالات من الشوارع.. صور
حي العجوزة يشن حملة لرفع الإشغالات من الشوارع.. صور
حي العجوزة يشن حملة لرفع الإشغالات من الشوارع.. صور

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