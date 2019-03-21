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برلمان

التجمع: السيسي ينحاز لمحدودي الدخل والفقراء من أبناء الوطن

الخميس 21/مارس/2019 - 08:55 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصي
توجه حزب التجمع بالتحية والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك علي توجيهه الصادر للحكومة بسحب الاستشكال الذي تقدمت به علي الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هذا التوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة يعد رسالة قوية إلى كل المصريين وخاصة الملايين من أصحاب المعاشات.

وأكد الحزب فى بيان صحفى له أن الأحكام القضائية يجب أن تحترم في دولة القانون، وأن محاولات استغلال طعن الحكومة في بث الفرقة واليأس لن تنجح في النيل من وحدة وتماسك شعبنا.

وأشار إلى أن هذا الانحياز من الرئيس لمحدودي الدخل والفقراء من أبناء الوطن يؤكد المواقف الثابتة له بدعم دولة القانون ومؤسساتها وأن مصالح الوطن وأبنائه فوق أي اعتبار آخر، متوجها بالتهنئة لقائد اتحاد المعاشات النائب السابق البدري فرغلي ولكل أعضاء اتحاد المعاشات.

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