فايقة فهيم: المرأة المصرية في قلب وعين الرئيس السيسي

أكدت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت تنال تكريمًا أكثر من القيادة السياسية، وعرف الرئيس بناصر المرأة ووزيرها، كما مكنها من تولي المناصب القيادية العليا في الدولة، وخصص عامًا للمرأة لتكريمها على مجهوداتها الوطنية لصالح المجتمع على مر التاريخ.



وقالت "فهيم"، في بيان أصدرته اليوم، إن الرئيس السيسي يعي تمامًا قيمة ومكانة المرأة المصرية، وما تلعبه من دور عظيم في تغيير المجتمعات وتحريكها نحو الأمام، لذا فهي في قلبه وينظر إليها بعين الاعتبار في قراراته وإجراءاته.



واستطردت عضو البرلمان، أن الرئيس السيسي يقدر جيدًا حجم التضحيات التي تقدمها المرأة المصرية من أجل بلادها، فقدمت أبناءها وأزواجها من جنود وضباط فداءً للوطن، كما يقدر جيدًا حجم تحملها للأعباء المعيشية ومثابرتها على الظروف، من أجل توفير لقمة العيش لأبنائها.



وأكدت عضو مجلس النواب، أنه لا أحد منا ينكر أو ينسى دور المرأة في مواجهة الإرهاب والتطرف خلال ثورة 30 يونيو، ومشاركتها بصورة مشرفة في العمليات الانتخابية، لذلك نالت المرأة مكانة كبيرة في عهد السيسي، وشدد على ضرورة احترامها وتقديرها.