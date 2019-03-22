رئيس جابكو:عمال الشركة أنجزوا أعمال مشروعين في وقت قياسي







أشاد الجيولوجى، خالد حمدان، رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو"، بجهود العاملين فى إنجاز الأعمال المطلوبة فى وقت قياسي خلال التوقف المخطط له فى محطة أكتوبر ومصنع غازات عبر الخليج.



وأضاف حمدان، هذا الإنجاز يستحق كل التقدير المادى والمعنوى لكل العاملين الذين قاموا بهذا المهمة، وأتمنى تحقيق هذا المستوى فى الأعمال القادمة بنفس هذا الجهد والإخلاص فى العمل.



وقد رافق رئيس الشركة فى جولته في منطقتى رأس بكر ورأس شقير بالبحر الأحمر، كل من المهندس محمد طه السلنتي مدير عمليات جابكو، و وفاء الباز مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية.

