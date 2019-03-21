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أحمد فايق يخوض تجربة تقنية الفضاء الإفتراضي داخل كلية الإعلام بميونخ

الخميس 21/مارس/2019 - 09:08 م
أحمد فايق
أحمد فايق
كـريـم الـخـطـيـب
خاض الإعلامي أحمد فايق تجربة تقنية الفضاء الإفتراضي داخل مدرسة الإعلام « Macro Media» بجامعة العلوم التطبيقية بميونخ.

وقال «فايق» خلال برنامج «مصر تستطيع» المذاع علة قناة «DMC» نحن نستخدم هذه التقنيات في الالعاب مثل البلاي ستيشن، لكن هنا يستخدم في تعليم الطلاب، ولابد ان يكون لدينا القدرة على تصنيع التكنولوجيا.

وأوضح أن هناك تقنيات حديثة تستخدم في التدريس في العديد من المجالات تعطي التعليم متعة ونفس الوقت مرتبط بالواقع والتكنولوجيا، منوها إلى أن اي كلية اعلام يمكنها تصنيع هذه الوسائل الحديثة خاصة المتعلقة بالسوفت وير.

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