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فن

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

الخميس 21/مارس/2019 - 08:48 م
صدى البلد
محمد يحى
شارك عدد كبير من الفنانين في حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الدورة الثامنة، منهم الفنانة أمينة خليل عضو لجنة تحكيم قسم الافلام القصيرة، والفنان محمود حميدة والفنانة مني هلا والفنان شريف دسوقي والفنانة التونسية ريم بن مسعود وراجح داوود، والنجم اسر ياسين وزوجته.

يقام حفل الختام داخل قصر ثقافة الاقصر برئاسة الفنان سيد فؤاد ومدير المهرجان الفنانة عزة الحسيني وكانت ضيفة شرف المهرجان دولة تونس.

افتتح المهرجان يوم ١٥ من الشهر الجاري وأقيمت فعالياته بداية من يوم ١٦ وحتى اليوم حيث تختتم فعالياته وتعلن جوائزه.
اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور
اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور
اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور
اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور
اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

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