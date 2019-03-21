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فن

شاهد.. إطلالات الفنانين والضيوف في ختام مهرجان الأقصر.. صور

الخميس 21/مارس/2019 - 08:58 م
صدى البلد
شمس يونس
شهد حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الثامنة إطلالات مميزة للفنانين وضيوف المهرجان غلب عليها ارتداء اللون الأسود.

وكان قد انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الثامنة، بحضور عدد من نجوم وضيوف المهرجان وذلك بقصر ثقافة الأقصر.

شارك فى الحفل الفنان محمود حميدة والفنان آسر ياسين وزوجته وعدد من نجوم الفن وصناع السينما.

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