تامر أمين عن تحريم عيد الأم: يا أخى حرمة عليكم عشيتكم.. فيديو

قال الاعلامى تامر امين ان اليوم هو عيد الام ولو كره المنافقون منتقدا تحريم الاحتفال بعيد الام قائلا: " يا اخى حرمة عليكم عشيتكم مثلما تريدون تحريمها علينا" .



واضاف فى برنامجه "أخر النهار" ان الدين الاسلامى وضع الام فى مرتبة لم يضعها الجميع من قبل مشيرا الى ان بر الوالدين فرض على الجميع .



وتابع: ان من يقوم بتحريم عيد الام يا إما مغرض او جاهل مشيرا الى انها كانت معاناة لسنوات طويلة بسبب اتباع كل من ليس لديه علم .

