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تامر أمين عن تحريم عيد الأم: يا أخى حرمة عليكم عشيتكم.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 08:59 م
تامر امين
تامر امين
أيمن سيد
قال الاعلامى تامر امين ان اليوم هو عيد الام ولو كره المنافقون منتقدا تحريم الاحتفال بعيد الام قائلا: " يا اخى حرمة عليكم عشيتكم مثلما تريدون تحريمها علينا" .

واضاف فى برنامجه "أخر النهار" ان الدين الاسلامى وضع الام فى مرتبة لم يضعها الجميع من قبل مشيرا الى ان بر الوالدين فرض على الجميع .

وتابع: ان من يقوم بتحريم عيد الام يا إما مغرض او جاهل مشيرا الى انها كانت معاناة لسنوات طويلة بسبب اتباع كل من ليس لديه علم .

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