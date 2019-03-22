بمناسبة عيد الأم.. صور ورسائل الفنانين مع أمهاتهم..نانسى عجرم: «أنت أول عيون شفتها».. منة فضالي: «كل سنة وأنت الحب الحقيقي»

هانى رمزى يرسل رسالة لوالدته فى عيد الأم

ناهد السباعي " كل سنة وأنت أهم ست فى الدنيا"





احتفل عدد كبير من الفنانين بعيد الأم بطريقتهم الخاصة. وقام أكثر من فنان وفنانة بنشر صورهم مع أمهاتهم وقاموا بتهنئتهم بعيد الأم من خلال صفحاتهم على السوشيال ميديا ومنهم الفنانة منة فضالى وساندى وآخرين.ونشرت منة فضالى صور مع والدتها مدام نادية وكتبت لها منه " كل سنه وأنتِ الحب الحقيقي والقلب اللي مفيش منه كل سنة وأنتِ معايا وضحكتك محليالي دنيتي كل سنه وانتي اجمل و اعظم أم تعبتي و شقيتي وكبرتيني واستحملتي كتير معايا و علشاني ربنا يخليكي ليا و يديكي الصحة يا اجمل نادوشه في العالم بحبك".أما محمد عبد الحافظ فنشر صور له برفقة والدته والده وكتب وعلق "أمي ثم أمي ثم أمي ثم أمي ثم أمي ( وراء كل عظيم إمرأة ) وأنتي العظيمة التي وقفتي وراء مخرج الشعب ومازلتي وراءنا بعطائك الذي لا ينتهي ، ربنا يخليكي لينا يارب ويديكي الصحه والعمر الطويل .. كل سنه وانتي طيبه يا ستي وتاج راسي.كما نشرت الفنانة خدوجة صبرى صورة لها برفقة والدتها وعلقت " كل سنة وانت طيبة يا اغلى الناس".أما ساندى على فاكتفت بنشر صور لها برفقة والدتها، أما عبد الله الهوارى نجل غادة عادل والمنتج مجدى الهوارى فقام بنشر صورة له برفقة والدته غادة عادل وعلق " كل سنة وانت طيبة يا احلى ام".بينما نشرت الفنانة كارمن سليمان فيديو لها برفقة نجلها الصغير وظهر فى الفيديو وهو يقوم بالمشى لاول مرة .وعلق كارمن وكتبت بمناسبة عيد الام كل سنة ووالدتى طيبة وربنا يخلينا أولادنا .أما الفنانة ناهد السباعى فنشرت على صفحتها على انستجرام صورة لها برفقة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقى وهنئتها بعيد الام وعلقت عليها وكتبت " ربنا يحفظك و يخليكي لينا يا احلي و اجمل ست فى الدنيا كلها .وقام المطرب محمد عباس فقام بنشر صورة له برفقة والدته وعلق وكتب " كل سنة وانت حياتى " اما الفنان هانى رمزى فقام بنشر صورته مع والدته وعلق وكتب " انا وةالقمر وكل سنة وحضرتك طيبة "، أما الفنانة نانسى عجرم فنشرت لها صورة على انستجرام برفقة والدتها وعلقت " انتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّنيا .ونشر حسام حبيب صورة له برفقة والدته وهو صغير وكتب وعلق " امي الحياة و ما بعدها امي و ان تمنيت من الله شئ واحد فهو ان اكون معك في هذه الحياه و ما بعدها" .فيما نشرت الاعلامية دينا رامز فنشرت صورة لها برفقة والدتها وعلقت " كل سنة وحضرتك طيبة وكل الامهات بالف خير "، أما الفنانة نشوى مصطفى فنشرت صورة برفقة والدتها اثناء ادائهم للعمرة وعلقت لها وكتبت: " حبيبتى ياأمى ربنا مايحرمنى منك ويخليكى لينا يارب — بوسوا ايدين امهاتكم وكل سنة وكل ام طيبة" .اما الفنان احمد عبد الله محمود فنشلر صورة له برفقة والدته وعلق وكتب على الصورة " كل سنه وانتي امي وحبيبتي وبنتي" .