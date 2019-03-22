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أخبار البلد

وزارة السياحة تطالب الشركات بتصحيح تاريخ عودة معتمري الفترة الأولى

الجمعة 22/مارس/2019 - 05:32 ص
الحج السياحى
الحج السياحى
محمد الاسكندرانى
طالبت وزارة السياحة فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة بتصحيح تاريخ عودة معتمري الفترة الأولى ليكون 7 رمضان بدلا من 5 رمضان .

جاء ذلك فى إطار التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية لإنجاح موسم العمرة 1440 هـ أسوة بالأعوام السابقة .

يذكر أن خاطبت غرفة الشركات السياحية وزارة السياحة بالموافقة على تبديل موعد عودة المعتمرين .
وزارة السياحة تطالب الشركات بتصحيح تاريخ عودة معتمري الفترة الأولى

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