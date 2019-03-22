وزارة السياحة تطالب الشركات بتصحيح تاريخ عودة معتمري الفترة الأولى

طالبت وزارة السياحة فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة بتصحيح تاريخ عودة معتمري الفترة الأولى ليكون 7 رمضان بدلا من 5 رمضان .
جاء ذلك فى إطار التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية لإنجاح موسم العمرة 1440 هـ أسوة بالأعوام السابقة .
يذكر أن خاطبت غرفة الشركات السياحية وزارة السياحة بالموافقة على تبديل موعد عودة المعتمرين .
جاء ذلك فى إطار التواصل والتنسيق المستمر بين وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية لإنجاح موسم العمرة 1440 هـ أسوة بالأعوام السابقة .
يذكر أن خاطبت غرفة الشركات السياحية وزارة السياحة بالموافقة على تبديل موعد عودة المعتمرين .