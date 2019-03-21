ليل خارجي يحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الأقصر

حصد الفيلم المصرى "ليل خارجى" للمخرج أحمد عبد الله السيد، جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والذي اختتمت فعالياته مساء اليوم.



الفيلم من بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل، علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.



كان بطله شريف الدسوقي، فاز بجائزة أفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة، وهو من إنتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية، وبدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.



وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و"مصطفى" سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كل منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، ويحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.