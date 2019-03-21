بعد قرار وقفها.. تامر أمين: إيه آخرة حسن النية يا شيرين.. فيديو

علق الاعلامى تامر أمين على قرار وقف المطربة شيرين عبد الوهاب عن الغناء، مشيرا الى ان نيتها طيبة ولم تكن تريد الدخول فى مشاكل سياسية نهائيا.



واضاف فى برنامجه " آخر النهار" انها لم تقصد الدخول فى مشاكل بكلمتها التى تسببت فى وقفها قائلا" انا مشوفتش شخص له حنجره ذهبية يعمل فى نفسه كده " مشيرا الى انه من عاشقى صوت شيرين.



وتابع " ايه آخرة حسن النية؟ كل ما بتتكلم بتغلط اريدها ان تغنى فقط لانها لا تملك موهبة الكلام لانها مع كل كلمة بتغلط .

