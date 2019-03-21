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رياضة

بيكيه يحقق رقما قياسيا متفوقًا على لاعبي الدوري الإسباني هذا الموسم

الخميس 21/مارس/2019 - 08:56 م
بيكيه
بيكيه
عمرو ابوبكر
تفوق جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة على جميع لاعبي الدوري الاسباني برقم قياسي جديد.

وحسب إحصائية نشرتها "you state" المتخصص في الإحصائيات فإن جيرارد بيكيه تفوق بالاستحواذ على الكرة في الثلث الدفاعي من الملعب (138) أكثر من أي لاعب آخر في اللا ليغا هذا الموسم.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول من الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة.

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