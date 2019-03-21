رئيس كلية الاعلام فى ميونخ للشباب: اشتغل وبلاش الاكتئاب الزيادة وهتوصل

وجه الدكتور محمد بدر رئيس كلية الإعلام Macro Media بجامعة العلوم التطبيقية فى ميونخ، رسالة للشباب المصري قال فيها: «أقول للشباب اشتغل وبلاش الاكتئاب الزيادة، وتفاءل واشتغل على نفسك والعالم بتاعك».



واستكمل «بدر» خلال لقائه في برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «DMC» : «خليك مميز وانت هتطلب في اي مكان في العالم طالما عندك امكانيات ومهارات، مؤكدا أن مصر لابد أن تستفيد بخبرات أبنائها.



وطالب رئيس كلية الإعلام Macro Media بجامعة العلوم التطبيقية ميونخ، الشباب بالتفكير طبقا للإمكانيات المتاحة وتنمية الشهادات والاستفادة من التنمية، والإنسان إذا لم يختلف لمدة عامين بالتأكيد سيكون هناك خطأ، قائلا «أنا مهما كبرت صغير».

