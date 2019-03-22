برلماني يشيد بقرار السيسي المنصف لأصحاب المعاشات

أشاد النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بتوجيه الرئيس السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.



وأكد شعبان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن القيادة السياسية والأجيال الحالية تتحمل على عاتقها مسئولية إصلاح فساد دام لثلاث عقود سابقة، وتحاول الدولة جاهدة الان إصلاحه ،لافتا إلى ضرورة تغيير قانون رقم 79 لسنة 75 القانون المنظم للمعاشات بما يخدم الأجيال القادمة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.



يأتى ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩".