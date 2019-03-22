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فن

نادين لبكي: مشروع يجمعني بأوبرا وينفري قريبا

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
صرحت المخرجة اللبنانية نادين لبكى لصدى البلد انها سعيدة بردود الافعال على فيلم " كفرنا حوم " فى مصر .
واضافت ان الفيلم بعد عرضه فى الاوسكار هذا العام نال استحسان الجميع وخاصة الاعلامية المشهورة اوبرا وينفرى وكانت مشغولة بقضية اطفال الشوارع وقضايا اخرى تناولها الفيلم .
واكملت هناك مشروع سيجمعنا معا فى القريب العاجل وسيتناول ايضا قضايا مجتمعية هامة جدا .
يذكر ان فيلم كفرنا حوم عرض من ايام فى القاهرة ونال اعجاب الجمهور المصرى وعدد كبير من النقاد والفنانين .ولقد شارك الفيلم هذا العام فى مهرجان الاوسكار ضمن جائزة افضل فيلم اجنبى .

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