أبو حامد: الرئيس منحاز دائما للطبقات الأكثر احتياجا ويبرهن على ذلك كل فترة

أكد النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وهو منحاز للفئات الأكثر احتياجا ومن ضمنها أصحاب المعاشات.



وتابع أبو حامد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الرئيس لا يترك مناسبة تمر إلا واتخذ فيها قرارات تدعم الحماية الاجتماعية للمواطنين، مضيفا من تولى الرئيس المسؤولية وعد أصحاب المعاشات بحل مشاكلهم لتوفير حياة كريمة لهم وبالفعل قد حدث.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.



ووجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.



يأتى ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠١٩".