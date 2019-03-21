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أخبار البلد

نقيب الزراعيين: لا بد من تعديل الدستور لمواجهة التحديات

الخميس 21/مارس/2019 - 10:21 م
نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
محمود محسن
وافق المشاركون بمؤتمر الحوار المجتمعي، الذي أقيم بمقر نقابة الزراعيين، على إجراء التعديلات الدستورية المقترحة والتي تناقش في البرلمان، وأكدوا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجهود كبيرة من أجل مصر.

واكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ان التعديلات الدستورية من أجل دعم الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر تواجه عددا كبيرا من التحديات فكان يجب تغيير الدستور.

وأضاف خليفة، خلال كلمته في ندوة الحوار هناك 15 مادة مقترحة للتعديلات الدستورية منهم مادتين مستحدثتين، فيما يخص المادة الخاصة بتعديل مدة الرئاسة كان لا بد منها، فبعد عام 2011 بدأت الاستثمارات الموجودة في مصر تقل بشكل ملحوظ، فكانت جملة الاستثمار المباشر في عام 2013 نحو 3 مليارات دولار، وزادت خلال السنوات الماضية .

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