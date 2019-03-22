أسوان الأزهرية تطلق فعاليات مسابقة المعلم والموجه المثالي

نظمت منطقة أسوان الأزهرية، فعاليات مسابقة المعلم والموجه المثالي على مستوى المنطقة، بمعهد أسوان اﻹبتدائي النموذجي.



وتناولت المسابقة، معايير التقييم اختبار تحريري فى التربية الرياضية، ودفتر التحضير والسجلات، وتقييم درس التربية الرياضية.



ومن المقرر أن يمثل المنطقة على مستوى الجمهورية اثنين من الفائزين فى هذه المسابقة.



وتكونت لجنة التقييم من محمد منير الموجه العام للتربية الرياضية، وماهر عرابي الموجه الاول للتربية الرياضية بالإضافة إلى موجهي الإدارات محمد حسن.