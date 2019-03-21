مجدى عبد الغني يوجه رسالة للأم في عيدها

وجه مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسالة إلى كل الأمهات في عيدهن الموافق اليوم 21 مارس، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب عبد الغني قائلًا: "‏الأم دائما وأبدا هي مصدر القوة والحنان هي أكثر الناس إيمانا بك ودعما لك في وقت فقدانك انت الثقة بنفسك أو محاربة من حولك لك هي الدرع الذي يمتص الألم والحزن ويمنح كل معاني الحب والعطاء رحم الله أمهاتنا وبارك وحفظ وأطال في عمر من بقي منهم".



يذكر أن مجدي عبد الغني لاعب كرة قدم من مواليد 27 يوليو عام 1959 م بمدينة القاهرة ولقبه "البلدوزر". كان لاعب خط وسط سابق بالنادي الأهلي في حقبة الثمانينات (الجيل الذهبي)، وقد ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والأفريقية مع النادي الأهلي والمنتخب المصري.