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فن

آسر ياسين يهدي تكريمه بالأقصر إلى روح جده

الخميس 21/مارس/2019 - 10:43 م
صدى البلد
شمس يونس
أهدى الفنان المصري آسر ياسين جائزة تكريمه بحفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لروح جده اللواء أركان حرب فؤاد ياسين، الذي توفى منذ عشرة أيام .

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والشباب، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

وعقدت الدورة الثامنة في الفترة من 15 إلى 21 مارس الجاري، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، ورئيس شرف هذه الدورة الفنان محمود حميدة.

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