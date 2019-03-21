السيسى يوجه بإصلاح منظومة الأجور خلال شهر.. نواب: تطبيق العدالة الاجتماعية محور اهتمام الرئيس.. يمنح الاستقرار ويقضى على الفساد.. ويمنح الدولة المزيد من الاستقرار الداخلى

أبو حامد:
تطبيق العدالة الاجتماعية محور اهتمام الرئيس السيسى
فوزي الشرباصي:
فوزي الشرباصي:
ثورة إصلاحية قادمة في الأجور يرعاها السيسي
خالد شعبان:
خالد شعبان:
يضع روشتة لإصلاح منظومة الأجور
عبد الفتاح يحيى:
عبد الفتاح يحيى:
إصلاح الأجور يمنح الدولة المزيد من الاستقرار الداخلى
أكد محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن محور العدالة الاجتماعية وتطبيقها على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وابدا، وبالتالى يتحرك الرئيس بقرارات لتحقيق ذلك.
وقال أبو حامد لـ"صدى البلد"، أن قرار الرئيس اليوم بشأن إصلاح منظومة الاجور والمعاشات من أكثر القرارات التى تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم توجه واستراتيجية الدولة فى هذا الشأن.
واوضح أبو حامد أنه قديما كان عدد كبير من العاملين بالجهاز الادارى للدولة لا يؤدون أعمالهم بالطرق الصحيحة بحجة أن الاجور لا تتناسب مع حجم ما يقومون به من أعمال، ولكن قرار تحسين الاجور سيصاحبه أجراءات حازمة فى الرقابة حتى يؤدى كل عامل دوره على أكمل .
من جانبه قال خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه إلى الآن بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية لم يتم صرف الاجر المكمل للعاملين، وعلى هذا فإن أولى خطوات إصلاح منظومة الاجور حصر الاجر المكمل فى الهيئات وصرفه، لافتا إلى أن هناك تعنتا من المعنيين بالأمر - الدولة العميقة التى تحدث عنها الرئيس االسيسى - فى إرسال البيانات اللازمة للجنة المشكلة لإصلاح منظومة الاجور.
وأوضح شعبان لـ"صدى البلد"، أنه لإصلاح منظومة الاجر يجب اصلاح التشوه فى الإجور عن طريق المساواة بين المهن والمكانة الوظيفية المتماثلة بإحداث نسبة وتناسب بين العاملين فى القطاع الخاص والعام فى الأجر العادل إضافة إلى تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور، مؤكدا أن الاجر العادل ينهى الفساد.
وتابع:" بعد تطبيق الاجر العادل بين الجميع يجب قطع يد كل من يمدها لشيء ليس من حقه".
وفى سياق متصل أشاد النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي بإصلاح منظومة الأجور وفق رؤية وطنية شاملة، قائلا إنها خطوة ممتازة ينتظرها الكثيرون لإصلاح منظومة الأجور وضبط الخلل فيها.
وأشار الشرباصى فى بيان صحفى، إلى أن هناك رؤى وطنية لإصلاح جذري في منظومة الأجور بالنسبة لكافة المؤسسات والقطاعات، وبما يعود بالخير على جميع المصريين وما يتماشى مع الرؤى الإصلاحية والاقتصادية والتنموية لمصر يرعاها السيسي.
وفى ذات السياق قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأجور الحالية لا تتناسب مع الأسعار الموجودة بالاسواق ، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور،يمنح القيادة السياسة مزيد من ثقة الشعب المصرى الموجودة بالأساس.
وأضاف يحيى لـ"صدى البلد"، توجيه الرئيس بإصلاح الأجور يعطي حافز قوى للعاملين لبذل مزيد من الجهد لما يقومون به من وظائف ويطمئنهم على مستقبلهم، مؤكدا أن القرارات التي اتخذت اليوم تصب فى الصالح العام للدولة وتمنحها مزيدا من الاستقرار الداخلى.
وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة، الجميع بالتفاني فى العمل لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة حتى تستطيع التصدير وبالتالى توفير العملة الصعبة ومن ثم زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
أكد محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن محور العدالة الاجتماعية وتطبيقها على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما وابدا، وبالتالى يتحرك الرئيس بقرارات لتحقيق ذلك.
وقال أبو حامد لـ"صدى البلد"، أن قرار الرئيس اليوم بشأن إصلاح منظومة الاجور والمعاشات من أكثر القرارات التى تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم توجه واستراتيجية الدولة فى هذا الشأن.
واوضح أبو حامد أنه قديما كان عدد كبير من العاملين بالجهاز الادارى للدولة لا يؤدون أعمالهم بالطرق الصحيحة بحجة أن الاجور لا تتناسب مع حجم ما يقومون به من أعمال، ولكن قرار تحسين الاجور سيصاحبه أجراءات حازمة فى الرقابة حتى يؤدى كل عامل دوره على أكمل .
من جانبه قال خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه إلى الآن بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية لم يتم صرف الاجر المكمل للعاملين، وعلى هذا فإن أولى خطوات إصلاح منظومة الاجور حصر الاجر المكمل فى الهيئات وصرفه، لافتا إلى أن هناك تعنتا من المعنيين بالأمر - الدولة العميقة التى تحدث عنها الرئيس االسيسى - فى إرسال البيانات اللازمة للجنة المشكلة لإصلاح منظومة الاجور.
وأوضح شعبان لـ"صدى البلد"، أنه لإصلاح منظومة الاجر يجب اصلاح التشوه فى الإجور عن طريق المساواة بين المهن والمكانة الوظيفية المتماثلة بإحداث نسبة وتناسب بين العاملين فى القطاع الخاص والعام فى الأجر العادل إضافة إلى تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور، مؤكدا أن الاجر العادل ينهى الفساد.
وتابع:" بعد تطبيق الاجر العادل بين الجميع يجب قطع يد كل من يمدها لشيء ليس من حقه".
وفى سياق متصل أشاد النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي بإصلاح منظومة الأجور وفق رؤية وطنية شاملة، قائلا إنها خطوة ممتازة ينتظرها الكثيرون لإصلاح منظومة الأجور وضبط الخلل فيها.
وأشار الشرباصى فى بيان صحفى، إلى أن هناك رؤى وطنية لإصلاح جذري في منظومة الأجور بالنسبة لكافة المؤسسات والقطاعات، وبما يعود بالخير على جميع المصريين وما يتماشى مع الرؤى الإصلاحية والاقتصادية والتنموية لمصر يرعاها السيسي.
وفى ذات السياق قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأجور الحالية لا تتناسب مع الأسعار الموجودة بالاسواق ، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح منظومة الأجور،يمنح القيادة السياسة مزيد من ثقة الشعب المصرى الموجودة بالأساس.
وأضاف يحيى لـ"صدى البلد"، توجيه الرئيس بإصلاح الأجور يعطي حافز قوى للعاملين لبذل مزيد من الجهد لما يقومون به من وظائف ويطمئنهم على مستقبلهم، مؤكدا أن القرارات التي اتخذت اليوم تصب فى الصالح العام للدولة وتمنحها مزيدا من الاستقرار الداخلى.
وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة، الجميع بالتفاني فى العمل لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة حتى تستطيع التصدير وبالتالى توفير العملة الصعبة ومن ثم زيادة موارد الموازنة العامة للدولة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.