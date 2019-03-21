السيسى يوجه بإصلاح منظومة الأجور خلال شهر.. نواب: تطبيق العدالة الاجتماعية محور اهتمام الرئيس.. يمنح الاستقرار ويقضى على الفساد.. ويمنح الدولة المزيد من الاستقرار الداخلى

أبو حامد:

تطبيق العدالة الاجتماعية محور اهتمام الرئيس السيسى

فوزي الشرباصي:

ثورة إصلاحية قادمة في الأجور يرعاها السيسي

خالد شعبان:

يضع روشتة لإصلاح منظومة الأجور

عبد الفتاح يحيى: