برلماني: تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع يقلل تكلفة الإنتاج

قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن دراسة الحكومة لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة تصل إلى 40٪ بالتنسيق مع وزارة البترول خطوة إيجابية لدعم الصناعة المصرية.



وأشار البطيخي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا تحدثنا فى أكثر من جلسة حول شكاوى المصنعين بشأن زيادة التكلفة بعد وصولها إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ما سيكون له تأثير كبير على صناعة الحديد والصلب والسيراميك والأسمنت.



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيساهم فى تقليل تكلفة الإنتاج، ويعطي فرصة أكبر للتصدير لتحقيق أرباح أكثر وتطوير الآلات بالمصانع، ما سيكون له تأثير على زيادة الحوافز والمرتبات للعاملين، ما يصب فى صالح الصناعة المصرية.



وكان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أكد أن الحكومة تدرس تخفيض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة تصل إلى 40٪ بالتنسيق مع وزارة البترول، ليتم تعديل السعر من 5 دولارات للمتر المكعب بدلا من 7 دولارات بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج.