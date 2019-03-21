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أخبار العالم

الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل للجولان عمل غير مشروع وفقا للقانون الدولي

الخميس 21/مارس/2019 - 10:41 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أحمد سيف الدين
رفضت الأمم المتحدة ما صدر من الرئيس الأمريكي اليوم من اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

وقال المتحدث للأمم المتحدة، التزام المنظمة الدولية بكافة القرارات الدولية حول وضع منطقة الجولان السورية المحتلة من قبل إسرائيل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية أن "موقف الأمم المتحدة لم يتغير بعد إعلان الرئيس الأمريكي بخصوص الجولان".

وأكدت الأمم المتحدة أنها ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر بالإجماع قراره رقم 497، في 17 ديسمبر 1981، دعا فيه إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي، كما صدرت قرارات أخرى من الجمعية العامة بنفس المعنى.

كذلك رفضت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرة أنها دليل على عدم رضا واشنطن عن بدء التسوية السلمية في سوريا.

وقال السيناتور الروسي فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، في حديث لوكالة "نوفوستي" االروسية، اليوم الخميس: "ما إن بدأت الأوضاع في الشرق الأوسط بالتهدئة وبدأت عملية التسوية السلمية في سوريا حتى حاولت الولايات المتحدة صب الزيت على النار".

وأضاف: إن "الأمريكيين لا يريدون السلام في هذه المنطقة، وهم بحاجة إلى الحرب ويهتمون بمبيعات أسلحتهم، وموقف ترامب سيؤدي إلى الإخلال بالتوازن الهش في العالم العربي، وستبدأ هناك استفزازات ضد إسرائيل، وقد تندلع اشتباكات".

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