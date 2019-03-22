ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

إعلام القاهرة تنظم مهرجان في حب أفريقيا.. الثلاثاء

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:01 ص
كلية الإعلام جامعة
كلية الإعلام جامعة القاهرة
ياسمين سامى
تنظم جمعية أصدقاء الجودة، بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مهرجان "في حب أفريقيا"، يوم الثلاثاء المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتورة هبة السمري، القائم بأعمال عميد الكلية، وبإشراف الدكتورة ليلى عبد المجيد، مديرة وحدة ضمان الجودة، وتنسق المهرجان الدكتورة بسنت مراد، مسؤل جمعية أصدقاء الجودة.

يتضمن المهرجان معرضا للكتب الخاصة بأفريقيا، ومعرضا للصور تشمل الزعماء التاريخيين للقارة، ومن بينهم المصري جمال عبد الناصر، والغاني كوامي نكروما، والتنزاني جوليوس نيريري، والجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، فضلا عن بعض الصور الخاصة بالأماكن والآثار المهمة في الدول الأفريقية، كما يتم عرض أفلام وثائقية عن القارة.

وتقام أيضا ندوة بعنوان "أفريقيا المستقبل" تديرها الدكتورة عواطف عبد الرحمن، الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية، ويتحدث فيها كل من الدكتور محمود أبو العينين، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا والعميد الأسبق للكلية، والدكتورة عزة الحسيني، مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والدكتورة مروى ممدوح سالم، الباحثة في الشئون الأفريقية، والسيد حسن هويدي، وكيل وزارة الإعلام سابقا.

ويُقام في نهاية اليوم عرضا فنيا للفلكور الإفريقي.

يُذكر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة كانت نظمت "ملتقى الثقافات الأول" في ديسمبر الماضي، بمشاركة أكثر من عشر دول عربية وأفريقية وآسيوية، وتهدف هذه الأنشطة إلى تدعيم أواصر العلاقات بين مصر والدول الصديقة والشقيقة، وتنمية روح المحبة والتعاون بين الشعوب، في إطار اتجاه الدولة إلى استعادة دور مصر الريادي في المنطقة.

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 21-3-2019

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 21-3-2019

هانى شاكر يعلق على قرار وقف شيرين عبد الوهاب وإحالتها للتحقيق.. فيديو

نداء من وزير التربية والتعليم إلى أولياء الأمور

نساء نيوزيلندا يرتدين الحجاب تضامنا مع المسلمات بعد الحادث الإرهابي

عدلي القيعي: لا يوجد أي مسئول انحاز للنادى الأهلي عبر التاريخ.. فيديو

هاني شاكر: شيرين مصرة على الإساءة لصورة مصر.. فيديو

طريقة عمل الكيكة بدون بيض

WhatsApp Business متوفر الآن على iOS

جراح أمريكي يحقق المعجزة ويفصل رأس توأمين ملتصقين.. عملية رهيبة لـ15 ساعة

حازم إمام: لم أتقبل توجيهات أمي بغسيل يدي ووجهي وأسناني عندما كنت صغيرا

نيوزينلدا تبدأ مراسم التشييع الرسمي والشعبي لضحايا هجوم كريست شيرش.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

زكريا ناصف: عامر عامر من أفضل حراس المرمى بالدوري وحظه سيئ.. فيديو
رئيس نادي دمنهور: فوجئت بالمراهنة على مباراة الفريق أمام طنطا على موقع متخصص.. فيديو
زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو
نهاد حجاج: القانون ترك مادة المراهنات مفتوحة واتحاد الكرة نسي اختصاصاته.. فيديو
فيديوجراف| تفاصيل إصلاح الأجور وإنصاف أصحاب المعاشات بقرار من السيسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟