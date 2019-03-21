حريق في محيط المركز الإسلامي وسط مدينة نيويورك.. فيديو

اندلعت النيران أسفل المركز الإسلامي بوسط نيويورك فى مطعم للأكل الحلال من أشهر مطاعم ال ميد تاون وسط المدينة في نيويورك وأتت النيران بالدور الأسفل بالكامل وأصابت بقية المبني بكثير من الخسائر.



وأكد الدكتور أحمد دويدار رئيس المركز الإسلامي بوسط نيويورك، أنه لم يصب أحد وتم التعامل مع الحريق بحرفية شديدة من قبل السلطات ووجه الشكر للسلطات الحرائق والبوليس، مضيفا أن التحقيقات لازالت مستمرة ويستبعد وجود أى شبهة تخريب أو أعمال إجرامية.



وأوضح رئيس المركز الإسلامي بوسط نيويورك، أنه حاول نصيحة المصلين بالمركز بأن لا نستبق الأحداث حتى لا تثار الفتن في وقت يحاول فيه التعافي من آثار الأحداث الأخيرة في نيوزيلندا.



وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من سكان المنطقة من مختلف الأطياف والأعمار تضامنوا معنا والوقوف إلى جانبنا فى رسالة سلام للعالم أجمع.