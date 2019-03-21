ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

منى الشاذلي تستعرض أشهر مقولات الأم المصرية على الهواء.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 10:41 م
منى الشاذلي
منى الشاذلي
حمزة شعيب
تدور حلقة اليوم الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة سي بي سي cbc، حول الاحتفال بعيد الأم (21 مارس)، وتبدأ الحلقة باستعراض الإعلامية منى الشاذلي لأشهر المقولات التي تذكرها الأمهات المصرية، بينها: "هسيب لكم البيت وأمشي".

واستعرضت منى الشاذلي عددًا من المقولات الأخرى التي تناسب المواقف اليومية في حياة الأبناء، فعند ضياع شيء تقول الأمهات دائمًا: "ولو جيت وجبتها لك".

وخلال الفقرة، استطلعت الإعلامية آراء الأمهات الموجودات واللاتي أثبتن أن هذه المقولات ليست أساطير، بل مقولات متكررة لكل أم مصرية.

ترشيحاتنا

أول رد عربي على موقف ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان المحتلة

موجز البلد| السيسي ينصف أصحاب المعاشات.. عقارات قطر تتعرض لضربة موجعة.. بروتوكول تعاون بين التعليم والأهلي

تفاصيل قتل خباز الشرقية لــ زوجته وحرق جثتها بسبب مصروفات المنزل .. ومصير مجهول لأبنائه

السيسي يكلف الحكومة بسحب الاستشكال على حكم علاوة أصحاب المعاشات

هاني الناظر: احترسوا من الشاي الساخن لهذا السبب الخطير

5 لاعبين بينهم 2 زملكاوية يتصدرون المنافسة على لقب هداف الدوري.. والأهلي خارج قائمة الـ 15

رامي شحاتة.. طفل مصري أنقذ 51 تلميذا من الموت حرقا في حافلة بإيطاليا

بسبب الشذوذ الجنسي .. فلاح يهشم رأس والده بــ بلطة بالواحات.. والمتهم: كسر نفسي وفضحنا في البلد

شاهد.. تعليق أحمد مرتضى على قرار لجنة الحكام ضد رئيس الزمالك

أروى جودة تهنئ والدتها فى عيد الأم: بحبك يا غزال يهبل

الرئيس السيسى يتصدر تويتر بعد إنصاف أصحاب المعاشات والموظفين

محمد فؤاد يتوقف عن الغناء.. ويبكي بسبب والدته.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم آسر ياسين فى ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

المنتخب الأولمبي يختتم استعدادته لمواجهة أمريكا غدا .. صور

اسر ياسين وأمينة خليل وبشري ومحمود حميدة في ختام الأقصر للسينما الإفريقية.. صور

في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. مادلين ستيوارت تتحدى مرضها بالموضة..صور

نشاط مجتمعي لنجوم الجونة في اليوم العالمي لمتلازمة داون.. صور

فيديو

حريق في محيط المركز الإسلامي وسط مدينة نيويورك.. فيديو
محمد فؤاد يتوقف عن الغناء.. ويبكي بسبب والدته.. فيديو
موجز البلد| السيسي ينصف أصحاب المعاشات.. عقارات قطر تتعرض لضربة موجعة.. بروتوكول تعاون بين التعليم والأهلي
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين في الموازنة الجديدة.. فيديو
فيديو جراف.. المحيط الأطلسي يبتلع 2000 سيارة فاخرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟

هل تؤيد إدخال دروس توعية ضد مخاطر السوشيال ميديا والشائعات ضمن المناهج الدراسية؟