منى الشاذلي تستعرض أشهر مقولات الأم المصرية على الهواء.. فيديو

تدور حلقة اليوم الخميس، من برنامج "معكم منى الشاذلي" على شاشة سي بي سي cbc، حول الاحتفال بعيد الأم (21 مارس)، وتبدأ الحلقة باستعراض الإعلامية منى الشاذلي لأشهر المقولات التي تذكرها الأمهات المصرية، بينها: "هسيب لكم البيت وأمشي".



واستعرضت منى الشاذلي عددًا من المقولات الأخرى التي تناسب المواقف اليومية في حياة الأبناء، فعند ضياع شيء تقول الأمهات دائمًا: "ولو جيت وجبتها لك".



وخلال الفقرة، استطلعت الإعلامية آراء الأمهات الموجودات واللاتي أثبتن أن هذه المقولات ليست أساطير، بل مقولات متكررة لكل أم مصرية.

