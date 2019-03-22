المراغي: السيسي يحقق حياة كريمة للمواطن بسحب استشكال الحكومة

قال رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، النائب جبالي المراغي، إن قرارات الرئيس للحكومة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، دليل على وقوفه بجانب البسطاء، مضيفا أن ذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.



وأوضح المراغي، أن بسحب الرئيس الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة على الحكم القضائي الصادر لصالح أصحاب المعاشات وصرف العلاوات يؤكد توجهات الدولة المصرية بقيادته نحو تحقيق حياة كريمة للمواطن.



وأكد رئيس الاتحاد العام، أن بإسم ملايين العمال في مصر "جنود العمل والإنتاج" يتوجهون بالشكر للرئيس ليس لتلك القرارات فقط بل لقرارات سابقة منذ ساعات بتوجيه الحكومة للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام ،وإعادة النظر في منظومة الأجور لتوفير حياة كريمة للمواطن ،والنهوض بالصناعة والاقتصاد .



وأوضح المراغي، أن نجاح الجيش والشرطة والشعب في مواجهة الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمان الذي تعيشه البلاد كان تمهيد واضح وصريح للنهوض بالوطن والمواطن .