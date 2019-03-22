طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن البطء في تشطيب المستشفى المركزي في الخانكة

قال رضوان الزياتى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بخصوص البطء فى تشطيب المستشفى المركزى للخانكة، على الرغم من أن المستشفى فى طور الانتهاء من كل الأساسيات.



وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المستشفى المركزى للخانكة متوقفة منذ 3 سنوات، وننتظر تحديد موعد لمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الصحة برئاسة الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بالبرلمان.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن عدم الانتهاء من تشطيبات هذه المستشفى أثر على الخدمة الصحية فيها، على اعتبار أنها تعتبر اكبر مركز فى القليوبية، ويبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، إضافة إلى وجود سوء خدمات فى الوحدات الصحية وعجز فى الأطباء فى قرى الخانكة.