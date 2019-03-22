البنك الأفريقي للتنمية: ربط بورصة مصر بإفريقيا ضمن أكبر 7 بورصات إقليمية

قالت مالين بلومبرج ، المدير القطري لبنك التنمية الإفريقي في مصر، إن مشاركة مصر في مبادرة التكامل المالي الأفريقية وربط البورصة المصرية ضمن أكبر 7 بورصات علي مستوي افريقيا يعد خطوة هامة، إذ انها تتوافق مع موضوع الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2019 ، والتي تركز هذه السنة على التكامل الإقليمي.



وذكرت " بلومبرج" في تصريحات لها اليوم، أن بعثة فنية من البنك زارت القاهرة والتقت ممثلي البنك المركزي المصري ووزارة المالية شركة مصر للمقاصة والقيد المركزي، بالاضافة لجمعية أسواق المال و الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، لدعم برنامج تكامل أكبر في تداول الأوراق المالية عبر القارة، الذي يسعي لزيادة تدفقات الاستثمار من خلال ربط بورصات الأوراق المالية الأفريقية.



قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن المشروع يسعي لزيادة التجارة البينية بين البورصات والأسواق الأفريقية ، بعد استكمال جميع متطلبات إطلاق منصة إلكترونية للربط جميع شركات الوساطة في الأوراق المالية ، في القارة الأفريقية ، وأهمها تبسيط جميع إجراءات التجارة والاستثمار، موضحا أنه تم عقد اجتماعات مع وفد البنك لتسريع عملية إعداد دراسة شاملة حول المحددات الرئيسية لتفعيل المبادرة وبدء المناقشات بين البورصات وشركات الوساطة".



وأضاف أن عملية الربط ستتم وفقًا لدراسات تتوافق مع أفضل النماذج والآليات المستخدمة دوليًا لربط الأسواق المالية وشركات الوساطة ، موضحًا أن إدارة البورصة تتواصل حاليًا مع شركات الوساطة لإبلاغهم بالمبادرة وكيف للمشاركة فيه لأنها عنصر مهم في ذلك ومناقشة كيفية تعظيم فوائدها وكيفية إنشاء سلسلة قيمة لصناعة الأوراق المالية.