أنابيب البترول يحقق المركز الأول لكرة القدم الخماسية لبطولة الجمهورية للشركات

حقق فريق كرة القدم الخماسى بشركة أنابيب البترول المركز الأول لبطولة الجمهورية ممثلا عن الاتحاد الرياضي للعاملين بمحافظة القليوبية.



وذلك في بطولة الشركات والقطاعات الحكومية المقام على أرض محافظة بورسعيد من الفترة ١٥ مارس والتي تستمر إلى ٤ أبريل ٢٠١٩.



واهدي فريق أنابيب البترول الإنجاز إلى كلا من المهندس عبد المنعم حافظ رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس محمد شعبان رئيس لجان النشاط الرياضي وعضو مجلس الاداره واشرف طويلة سكرتير عام لجنة النشاط الرياضى وعضو مجلس الإدارة، على ثقتهم الغاليه تجاه فريق الشركة وعلى الدعم المعنوي .



