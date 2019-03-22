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برلمان

برلماني يتقدم باقتراح لتطوير الأدوات الدعائية للسياحة

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:00 ص
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
معتز الخصوصي
قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم باقتراح إلى وزيرى الآثار والسياحة لمناقشته فى لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بشأن تطوير الأدوات الدعائية للسياحة.

وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا علينا ان نستعين بتجربة دبى فى الترويج لمعالمها السياحية من خلال النافورة الراقصة أمام برج دبى، باستغلال الكبارى على النيل فى عمل نافورة راقصة عليها ، وعمل نافورة مياه على جوانب الكبارى تتخلها الموسيقى لجذب السياح خاصة وأننا مقبلين على بطولة افريقيا فى مصر.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أننا من الممكن الترويج للأماكن الأثرية والمعابد فى مصر من خلال إضاءتها، بهدف جذب السياحة باستخدام الإضاءة بالمياه الملونة، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى تطوير المراكب النيلية.

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