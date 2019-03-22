السيسي تدخل في الوقت المناسب وأنقذ أصحاب المعاشات.. أبو حامد: الرئيس منحاز دائما للطبقات الأكثر احتياجا.. وبرلمانية: بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي والقرار "بشرة خير"

أبو حامد: الرئيس منحاز دائما للطبقات الأكثر احتياجا ويبرهن على ذلك كل فترة

إيمان خضر: السيسي ينتصر لأبناء شعبه وينصف أصحاب المعاشات

خالد شعبان: يطالب بتعديل قانون المعاشات

يحيى: يعلق على تكليف السيسي للحكومة بسحب استشكال علاوات المعاشات



اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات مهمة خاصة بأمرين أولهما أصحاب المعاشات والثاني البدء في عملية إصلاح شامل لمنظومة الأجور، فعلى صعيد المعاشات، وجه الرئيس السيسي، الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.



كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.



وبالنسبة لمنظومة الأجور ، ناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.





وفى هذا الصدد أكد النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان،أن منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية وهو منحاز للفئات الأكثر احتياجا ومن ضمنها أصحاب المعاشات.



وتابع أبو حامد خلال تصريحات لـ «صدى البلد»، أن الرئيس لا يترك مناسبة تمر إلا واتخذ فيها قرارات تدعم الحماية الاجتماعية للمواطنين، مضيفا من تولى الرئيس المسؤلية وعد أصحاب المعاشات بحل مشاكلهم لتوفير حياة كريمة لهم وبالفعل قد حدث.



ومن جانبه أشاد النائب خالد شعبان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، بتوجيه الرئيس السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.



وأكد شعبان خلال تصريحات لـ«صدى البلد»، أن القيادة السياسية والأجيال الحالية تتحمل على عاتقها مسئولية إصلاح فساد دام لثلاث عقود سابقة، وتحاول الدولة جاهدة الان إصلاحه ،لافتا إلى أن ضرورة تغيير قانون رقم 79 لسنة 75 القانون المنظم للمعاشات الأمر الذي يخدم الاجيال القادمة.



وفى ذات السياق،وصفت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، قرار سحب الاستشكال المقدم من جانب الحكومة على الحكم الصادر في قضية أصحاب المعاشات بأنه «بُشرة خير»، مضيفة :" الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يتدخل في الوقت المناسب وينتصر لأبناء شعبه".



وأكدت خضر فى بيان صحفى لها أن عام 2019 بداية جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي التزمت به الحكومة منذ 4 سنوات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مواجهة جذرية للاختلالات الهيكلية.



ولفتت إلى أن هناك مؤشرات على تحسن الاقتصاد الكلي وبشهادة العديد من المؤسسات الدولية حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسنت معدلات النمو القطاعية وتراجعت معدلات التضخم والبطالة، وارتفع مستوى التشغيل والاستثمار، كما ارتفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري.



وتابعت، أن الدولة تعهدت بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وسينعكس بالإيجاب على المواطنين، من خلال زيادة المعاشات، وإصلاح منظومة الأجور والمرتبات، وقرار القيادة السياسية الأخير بسحب الاستشكال الخاص بقضية أصحاب المعاشات، لافتة إلى المواطن المصري، تحمل ما لم يتحمله أحد خلال السنوات الخمس الأخيرة، في ظل الظروف والتحديات التي كانت شهدتها مصر بعد التخلص من حكم الجماعة الارهابية، وحان الوقت أن يجني الشعب ثمار التعب والمثابرة.





ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بسحب الاستشكال الخاص بالـ 5 علاوات لصرفها لأصحاب المعاشات أمر مهم وإيجابى.



وتوجه أمين سر لجنة القوى العاملة خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، بالشكر للرئيس السيسى بسبب هذا التكليف قائلا:" أمر الرئيس بإعادة أموال التأمينات لأصحابها، إلى صندوق المعاشات أمر يحتم على الجميع توجيه الشكر له".



وأوضح عبد الفتاح يحيى أن قيمة أموال صندوق المعاشات تتعدى الـ 650 مليار جنيه.



