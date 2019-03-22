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برلمان

طلب إحاطة لوزيري الصناعة والإسكان للتنسيق بين المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية

الجمعة 22/مارس/2019 - 09:00 ص
النائب فوزى فتى ،
النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة لوزيري الصناعة والإسكان بشأن ضرورة التنسيق بين المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، خاصة فى ظل تداخل الاختصاصات بين الهيئتين.

وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المجتمعات العمرانية تفرض غرامة 200 % على الفوائد إذا تأخر المستثمر عن دفع الأقساط ، الأمر الذى يساهم فى نفور المستثمرين من ضخ استثماراته فى مصر.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى توفير عوامل جذب للمستثمرين، وألا تكون هناك عقبات تقف أمامهم تؤدى إلى نفورهم ، بحيث لا يضخون استثماراتهم فى مصر.

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