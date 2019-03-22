اللجنة العليا لانتخابات الصيادلة تبدأ في استقبال الطعون.. اليوم

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الصيادلة، عن بدء فترة الطعون، من الجمعة 22 مارس إلى الأحد 24 مارس، على أن تفتح أبواب تقديم الطعون من الساعة 9 صباحا الي 3 عصرا، واخر يوم حتى الساعة الخامسة مساءا.



واوضحت اللجنة، ان النظر فى الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين من الإثنين 25 مارس إلى الخميس 28 مارس، على أن تجرى الانتخابات فى موعدها المحدد له يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل.



وكانت اللجنة قد أكدت أنه سيتم إرسال رسائل على الهواتف المحمولة لجميع الصيادلة الناخبين لإعلامهم بموعد إجراء العملية الانتخابية، وحثهم على الإدلاء بصوتهم، إضافة إلى إنشاء موقع وتطبيق موبايل يتضمن كيفية التصويت بالانتخابات، ومقار اللجان الانتخابية، وموقع اللجنة الانتخابية على تقنية الجي بى اس، وموقف الصيدلى من سداد اشتراكات النقابة.