عميد تجارة عين شمس: مؤتمر الكلية السنوي يناقش انخفاض عجز الموازنة.. غدا

تعقد كلية التجارة جامعة عين شمس مؤتمرها العلمي للعام الجامعي 2018/2019 تحت عنوان عجز الموازنة الأسباب وطرق العلاج، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، السبت المقبل، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.



وأشار الدكتور خالد قدري، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يأتي في ظل انخفاض عجز الموازنة العامة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي 2018 - 2019 إلى 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي واستهداف الحكومة المصرية خفض العجز في موازنتها للعام المالي الحالي إلى 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 9.8 % فى العام المالى السابق.



وذكر أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها الأسباب والتداعيات الاقتصادية والسلوكية والاجتماعية لعجز الموازنة، الإجراءات والسياسات المالية والاقتصادية لعلاجها، آليات الإصلاح الهيكلي الإداري، ادوات المحاسبي والضريبي، عجز الموازنة وآليات دعم التنمية المستدامة وتحديث وتخصيص التمويل وفقا لمعايير التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



كما أوضح د. خالد قدري أنه سيتم منح حاضر المؤتمر شهادة حضور تحسب ضمن الاشتراطات اللازمة لتشكيل لجنة الحكم علي رسالة الماجستير والدكتوراة.