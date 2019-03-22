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محافظات

سهام عز الدين تطالب بدعم المرأة في المحافظات الحدودية

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:37 ص
الدكتورة سهام عز
الدكتورة سهام عز الدين جبريل، عضو المجلس القومى للمرأه
احمد صالح
طالبت الدكتورة سهام عز الدين جبريل، عضو المجلس القومى للمرأة، مقررة لجنة المحافظات بالمجلس، بضرورة الاهتمام بدعم المرأة فى محافظات الحدود خاصة شمال سيناء ، باعتبارها بوابة الأمن القومي المصري .

وقالت أثناء مشاركتها في افتتاح مركز تنمية ريادة الأعمال، تحت رعاية دكتور نادية زخارى وزيرة البحث العلمى الأسبق وعضو المجلس القومى للمرأة، رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس ، إن احتياجات النساء فى هذه المنطقة تتطلب الاهتمام بمحور التنمية الاجتماعية والثقافية ودعم اقتصاد الأسر، خاصة فى مجال المنتج التراثي والحرفي ، الذى ارتبط بالمرأة السيناوية .

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالمرأة المعيلة وأهمية تمكينها اقتصاديا وتحويلها الي امرأة منتجة ، بما يساعد علي توفير حياة كريمة لها ولأسرتها وأهمية ان تستثمر الجامعات الإقليمية ومراكز البحوث فى الدعم والتطوير فى هذا المجال الثرى والذي يسهم فى إعادة وإدارة عجلة التنمية على ارض سيناء .

مع التأكيد كذلك ، على دور المرأة كصمام امن قومي للوطن خاصة فى محافظات الحدود ، لما لها من تأثير فى التنشئة الاجتماعية كناقلة للثقافة ومربية لأجيال .
سهام عز الدين تطالب بدعم المرأة في المحافظات الحدودية
سهام عز الدين تطالب بدعم المرأة في المحافظات الحدودية

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