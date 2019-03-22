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حوادث

مأموريات وتحريات لضبط الهاربين في حادث إطلاق النيران على 3 أشقاء بأبو النمرس

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهمين الهاربين فى واقعة إطلاق النيران على 3 أشقاء بسبب خصومة ثأرية بأبوالنمرس.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن تكليف فريق البحث بعمل تحريات حول الأماكن التي من الممكن ان يتردد عليها الهاربين، وكذلك إيفاد مأموريات لضبطهم فى أسرع وقت.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الملابسات الكاملة لإطلاق النيران علي 3 أشقاء بمنطقة أبو النمرس، حيث تبين أن 3 أشقاء آخرين ارتكبوا الجريمة ما أسفر عن مقتل أحد المستهدفين وإصابة الآخران، وذلك لوجود خصومة ثأرية منذ عام بين الطرفين.

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بدوي أعيرة نارية ومقتل شخص بقرية طموه بأبو النمرس، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين مقتل أحمد.م.ا.ع، 31 سنة إثر إصابته بطلقتين الأولى سببت فتحتي دخول وخروج اخترقت القلب والثانية بجانبه بينما أصيب شقيقاه أحدهما برصاصة في الرجل والآخر رصاصة باليد اليسرى فتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.

وأشارت تحريات العميد عبد الرحمن ابو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة من خلال فحص علاقات المجني عليهم أنه توجد خصومة ثأرية بينهم وبين عائلة أخرى منذ عام بسبب خلاف على بيع اسطوانات غاز وان القتيل في أوائل عام 2018 قام بقتل شاب من العائلة الأخرى أثناء تشاجره معه.

وتبين من التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أنه وقت الجريمة القديمة القي القبض علي المتهم وأحيل للنيابة العامة وحبسه علي ذمة التحقيقات ثم تم إخلاء سبيله بعد تصالح عائلته مع العائلة الأخرى وتنازلها عن المحضر وعقد جلسة صلح حضرها كبار القرية وقيادات امنية الا ان اشقاء القتيل قرروا الثأر له فأعد أحدهم سلاح ناري "طبنجة" وآخران أعدا "سنجتين" وانتظرا المتهم وشقيقيه وفور مرورهم أمامهم مستقلين دراجة نارية "توك توك" أطلق الأول وابلا من الأعيرة النارية صوبهم ما ادي لمقتل المتهم بقتل شقيقه وإصابة الآخرين فيما حمل الآخران الأسلحة البيضاء لترويع المارة ومنعهم من التدخل وفر المتهمون هاربين.

نجحت قوة امنية برئاسة المقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث أبو النمرس من ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته سلاح الجريمة بينما تم اعداد عدة اكمنة لضبط الهاربين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة برئاسة المستشار أحمد الحريري رئيس نيابة مركز الجيزة والذي أمر بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات وضبط وإحضار شقيقيه الهاربان، وندب الطب الشرعي لتشريح جثة القتيل والاستماع لأقوال المصابين.

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