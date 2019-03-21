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محمد فؤاد: آخر حاجة كنت متخيلها إني أطلع مطرب

الخميس 21/مارس/2019 - 11:44 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
كـريـم الـخـطـيـب
قال المطرب محمد فؤاد، إن والدته رحمها الله كانت تجمعه هو وأشقاؤه في فترة راحتهم، لتغني لهم "يا مهلبية يا"، من أجل إضفاء روح المرح والسعادة لديهم.

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره في برنامج " حكايات لطيفة"، الذي تقدمه التونسية لطيفة، على فضائية "DMC". أنه غنى نفس الأغنية في مسلسل "أغلى من حياتي"، وكل مرة يغني تلك الأغنية يتذكر والدته رحمها الله، موضحًا أنه لم يتعلم الغناء في الصغر، ولم يتوقع أن يصبح مطربا في الكبر.

واستطرد: "آخر حاجة كنت اتخيلها إني أطلع مطرب، مكنش فيه أي خطط ليا إني أبقى مطرب وأنا صغير، والغناء مع والدتي كان من أجل إضفاء روح المحبة والسعادة والضحك فقط".

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