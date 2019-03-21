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محمد الباز: الفترة الحالية مناسبة لتعديل الدستور.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 11:52 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال الكاتب الصحفي محمد الباز، إن الإعلاميين متهمون أمام الرأي العام فيما يخص تعديل الدستور، لأنهم سبق وأن أشادوا بدستور 2014 ووصفوه بأنه أعظم دستور في التاريخ، وحشدوا من أجله.

وأوضح "الباز"، خلال لقائه ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن دستور 2014 كان عظيمًا في تلك الفترة الزمنية، فهو دستور انتقالي تم إقراره في مرحلة انقسمت فيها البلد لفريق 30 يونيو، وفريق آخر معادي ومحارب.

وتابع: "كان لدينا رغبة في خارطة طريق، متمثلة في إعداد دستور وانتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، فخرج أعظم دستور في وأعظم إنجاز لهذه المجموعة في هذا الظرف التاريخي، فهو في سياقه عظيم جدًا".

وأشار إلى أننا الآن نعدل الدستور في مرحلة الدولة مستقرة، رغم المناوشات، فلا يجب أن نخضع للابتزاز خاصة أن المبتز خصم محارب، مردفًا: "حتى حزب التجمع المعترض على التعديلات، ليس ضد تعديل الدستور، هو معترض على نقاط محددة، وليس مبدأ التعديل، أما الرافضون لمبدأ التعديل محاربون للدولة وليسوا معارضة".

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