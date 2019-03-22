تشريح جثة سيدة مقتولة في ظروف غامضة.. التحريات: والدتها عثرت عليها مخنوقة

أمرت النيابة العامة، بتشريح جثة سيدة عثر عليها مخنوقة داخل منزلها بمدينة اوسيم.



وكان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، تلقى اخطارا بالعثور علي جثة سيدة داخل منزلها، انتقلت علي الفور قوات الامن برئاسة المقدم امثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد احمد ربيع رئيس مباحث اوسيم وتبين من الفحص ان الجثة لسيدة مطلقة حديثا مصابة بأثار خنق حول الرقبة.



وأشارت التحريات الاولية انها تقيم برفقة طفلها ووالدتها بعد طلاقها مؤخرا وعثرت والدتها عليها مقتولة داخل غرفتها، شكل اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكابها.



تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

