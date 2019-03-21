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رياضة

بتروجت بطلا لكأس مصر للشباب بعد الفوز على المقاولون بثلاثية

الخميس 21/مارس/2019 - 11:51 م
فريق بتروجيت للشباب
فريق بتروجيت للشباب
يسري غازي
توج فريق بتروجت للشباب ببطولة كأس مصر مواليد 1997 بعد الفوز على منافسه فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على المركز الأوليمبي بالمعادي.

أحرز ثلاثية الفريق البترولي للشباب كل من أحمد لالا وعبدالرحمن السويسي وسانت كوريه.

يذكر أن بطولة كأس مصر للشباب مواليد 1997 تعتبر النسخة الأولى فى البطولة التى استحدثها اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة.

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