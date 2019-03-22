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فن

إعلان مسلسل Chilling Adventures of Sabrina قبل طرحه على نتفليكس

الجمعة 22/مارس/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
قدمت شبكة نيتفلكس التريلر الاول للموسم الثانى من مسلسل "Chilling Adventures of Sabrina"، الذى من المنتظر أن يبدأ عرضه في 5 أبريل المقبل.

وتدور أحداث Chilling Adventures of Sabrina حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة.

وبجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.

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