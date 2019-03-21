وجه البرلماني سعيد حساسين، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.



وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد"، اليوم الخميس، إن النواب تحدثوا كثيرًا مع وزيرة التضامن وطالبوها بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم، ولكنها رفضت.



وأضاف "حساسين": "الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات، تحية للرئيس انحاز للغلابة والبسطاء".



كان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقًا لمنطوق الحكم.



وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حددت جلسة 24 مارس الجاري، لنظر الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة.



وتعود القضية إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في مارس الماضي، بقبول الدعوى التي أقامها البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.

