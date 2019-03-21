افتتاح معرض توت عنخ آمون في باريس.. صور

افتتح رسميا، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير الاثار، ووزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستيير، معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية تحت عنوان "توت عنخ آمون... كنوز الفرعون" والمقام بالعاصمة الفرنسية باريس.



حضر مراسم الافتتاح السفير ايهاب بدوي سفير مصر في باريس ومندوبها الدائم باليونيسكو .



الافتتاح جاء وسط تغطية إعلامية واسعة هناك،حيث قام العناني ووزير الثقافة الفرنسي بجولة في المعرض استغرقت مايقرب من ساعة، تفقدا خلالها جميع القطع الاثرية التي يضمها المعرض والتي يبلغ عددها 150 قطعة اثرية من مقتنيات الملك توت عنخ آمون.



وخلال الجولة قام مدير القسم المصري بمتحف اللوفر بالشرح للوزيران،وقد ابدى الوزير الفرنسي اعجابة الشديد بالمعرض والقطع المعروضة به، وطريقة عرضها، ووصف المعرض بانه يعكس مستوي التعاون المشترك القائم بين مصر وفرنسا وبخاصة في مختلف المجالات الثقافية والاثرية.



ووجه العناني الشكر لجميع القائمين والمنظمين للمعرض والسفارة المصرية بفرنسا والسفارة الفرنسية بمصر ومتحف اللوفر ومدينة العلوم لافيليت المستضعفة للمعرض.



يذكر ان المعرض سيستمر حتي منتصف شهر سبتمبر . وسيفتتح للجمهور يوم السبت الموافق 23 مارس.



يتزامن المعرض مع الاحتفالات باقتراب الذكرى المئوية لأهم اكتشاف فى القرن العشرين المتمثل فى مقبرة الملك توت عنخ أمون الذى تم عام 1922 على يد عالم الاثار البريطانى هوارد كارتر بالبر الغربي بمدينة الأقصر.



ويضم المعرض 150 قطعة اثرية من مقتنيات الملك الشاب من بينها عدد من تماثيل الاوشابتي المذهب والصناديق الخشبية والأواني الكانوبية وتمثال الكا الخشبي المذهب واواني من الالباستر.